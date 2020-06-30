Якутск, , 05:29 — REGNUM Председатель Молодёжного правительства Якутия Василина Лукина прокомментировала поправки к Конституции РФ, касающиеся молодёжной политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Молодёжная политика, воспитательная работа с молодёжью — очень тонкая, кропотливая работа, которая требует много времени, креатива, творческого подхода, организаторских способностей, знания психологии людей, умения мотивировать, правовой и финансовой грамотности. Обычно специалист по работе с молодёжью — «человек-универсал», который умеет всё.

Часто молодёжная политика и воспитательная работа, как я считаю, ценятся недостаточно. Чтобы велась системная работа на всех уровнях, должен быть базовый документ — Федеральный закон о молодёжной политике», — сказала Василина Лукина.

По словам лидера молодёжного правительства республики, в поправках к Конституции РФ закрепляется понятие «молодёжная политика», и с одобрением поправок принятие соответствующего закона ускорится.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ, касающиеся индексации пенсий и МРОТ, а также защиты исторической памяти, являются наиболее важными, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.