Пекин, , 05:09 — REGNUM Национальное управление по экзаменам в области образования Китая (NEEA) анонсировало возобновление квалификационных экзаменов среди китайских студентов по английскому языку, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в управлении, экзамены по приему китайских студентов для зачисления в иностранные вузы возобновятся в ряде китайских городов в уже с июля. Так, экзамены TOEFL («Тест на знание английского языка как иностранного»), IELTS, GRE и GMAT могут быть возобновлены уже с июля.

Начиная с 11 июня сдача TOEFL будет возобновлена в 10 экзаменационных центрах, включая Университет Сучоу, Университет Янчжоу и Университет Нинбо, сообщили в указанном выше управлении, находящемся в подчинении Министерства образования КНР.

Некоторые экзаменационные центры по IELTS, GRE и GMAT, расположенные в Шанхае, Шэньчжэне и других городах Китая, также откроются в июле. Более детальную информацию власти Китая обещают предоставить позже на вебсайте http://www.neea.edu.cn/.