Оттава, 30 июня 2020, 05:02 — REGNUM Обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в Канаду граждан будет продлен из-за ситуации с распространением нового коронавируса, 29 июня передает телеканал CBC.
Сроки продления данного режима не сообщается. В страну по-прежнему будет закрыт въезд для иностранцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Канаде число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч.
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