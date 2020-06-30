Гонконг, Китай, , 04:54 — REGNUM Власти Китая поделились с вежей информацией о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 30 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии выявлено 1203 случая COVID-19, из которых семь оказались смертельными. Больницы покинули 1105 пациентов. В САР Макао выявлено 46 заболевших, из которых 45 выздоровели.

На Тайване выявлено всего 447 случаев, из которых смертельными оказались семь. Из больниц было выписано 435 человек. На материковой части Китая выявлено всего 83 531 случай COVID-19. Скончались 4634 человека, выздоровели — 78 469 человек.