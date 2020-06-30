Кигали, 30 июня 2020, 04:53 — REGNUM В Руанде за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 101 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что 72 новых случая были выявлены в центре района Нгома на востоке страны. Еще 22 случая выявили в столице Кигали. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1001.
«Мы увидим и дальше рост числа зараженных, так как люди перемещаются по стране», — заявил глава биомедицинского центра Руанды Сабин Нсанзимана.
Также с начала пандемии в Руанде от болезни вылечились 443 пациента. Еще двое с болезнью не справились и скончались.
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