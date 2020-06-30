Сеул, , 04:49 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что уровень суточного роста числа зараженных SARS-CoV-2 в стране удерживается ниже 50 уже второй день. Из новых случаев 23 связаны с передачей вируса внутри сообщества, остальные случаи — импортные. При этом 13 из «местных» случаев инфицирования были выявлены в Сеуле и прилегающем к нему населенным пунктам.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Республике Корея достигло 12 800. Количество летальных исходов осталось прежним — 282. Всего с начала пандемии в Южной Корее от COVID-19 вылечились 11 537 человек.

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