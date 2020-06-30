Пекин, , 04:41 — REGNUM Семнадцать обвиняемых получили приговоры от смертной казни до тюремного заключения за совершение мафиозных преступлений в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд город Лоуди признал Цзэн Дэхуна виновным в совершении десятков преступлений, включая создание организованных мафиозных структур, продажу и транспортировку наркотиков, и намеренные убийства, а также изнасилования.

Он был приговорен к смертной казни и лишен всех своих политических прав до конца жизни с конфискацией частной собственности. Суд выяснил, что Цзэн набирал в свою банду наркоманов с целью получения незаконных материальных выгод от совершения преступлений вроде контрабанды наркотиков и создания казино с 2017 года.

Помимо продажи более чем 30 кг наркотиков, банда также осуществляла незаконные задержания людей, учиняла драки и намеренные убийства. Другие 16 членов его банды получили различные наказания: от смертной казни и смертной казни с отсрочкой, пожизненных тюремных сроков до тюремного заключения сроком от 12 по 25 лет.