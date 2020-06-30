Торонто, Канада, , 04:40 — REGNUM Финансирование полицейского управления канадского города Торонто не будет сокращено после недавних антирасистских протестов, 29 июня передает телеканал CBC со ссылкой на городской совет.

Предложение об уменьшении бюджета городской полиции как минимум на 10% в 2021 году выдвинул один из депутатов совета. В ходе рассмотрения данной идеи за нее отдали голоса восемь лишь членов совета и 16 — высказались против.

При этом была поддержана другая инициатива — оснастить к 2021 полицейских Торонто нагрудными видеокамерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня мэр Торонто Джон Тори заявил, что после многочисленных акций протеста против расизма и произвола полицейских управление городской полиции будет реформировано.

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