Пекин, , 04:34 — REGNUM Благотворительный альянс Китая выпустил набор правил по усилению регуляции работы благотворительных организаций, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Правила, вступающие в силу с 1 июля, четко очерчивают условия управления благотворительными архивами и проектами, критерии социально-ценностной оценки благотворительных программ и оценку благотворительных сообществ среди прочего.

По словам заместителя главы альянса Лю Фуцина, его ведомство будет организовывать своих членов на участие в тренировочных программах в Китае зарегистрировано более 7,5 тыс. благотворительных организаций, а их чистые активы составляют около 160 млрд юаней ($22,6 млрд), если верить данным Министерства гражданской администрации КНР за 2019 год.