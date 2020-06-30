Чунцин, Китай, , 04:28 — REGNUM Более 210 тыс. человек пострадали от сильных ливней в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая с 26 июня, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Муниципальные гидрологи сообщили, что мощные ливни обрушились на некоторые районы города 28 и 29 июня, приведя к разливу нескольких рек в городе. Уровень воды в этих реках с тех пор упал ниже опасного уровня.

По данным на 10:00 по местному времени 29 июня, ливни накрыли в общей сложности 267 поселков в 25 округах и уездах Чунцина, нарушив жизнь 218 953 человек. Более 4700 человек были переселены в безопасное место.

Ливни повредили почти 8600 га зерновых, смыли 370 домов и повредили еще 3490 домов. Прямой экономический ущерб составил 370 млн юаней (около $52,29 млн).