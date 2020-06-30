Пекин, , 04:22 — REGNUM Миллионы человек пострадали от мощнейших ливней, которые продолжают терроризировать обширные территории Китая, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая мощные ливни привели затоплению множества городов и уездов, в результате чего 580,5 тыс. человек пострадали. Всего 82,5 тыс. человек было эвакуировано.

Власти выделили 5 млн юаней (около $706,5 тыс.) пострадавшим районам. В центральной провинции Хубэй ливни, начавшиеся 8 июня, нарушили жизнь более чем 2,93 млн человек, из которых 17,3 тыс. были эвакуированы.

Ливни повредили 306,26 тыс. га зерновых и смыли 529 домов, повредив 4100 домов. Прямой экономический ущерб оценивается в 1,974 млрд юаней. Ливни в верхних и средних течениях реки Янцзы привели к увеличению объема воды на водохранилище «Три Ущелья».