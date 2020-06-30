Пекин, , 04:17 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 11 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 30 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из 11 «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев COVID-19, три приходятся на Шанхай, еще три — на провинцию Сычуань и одни — на провинцию Ганьсу. Общее число «импортных» случаев в Китае достигло 1918 за все время эпидемии.

Из общего числа «импортных» случаев, 1830 человек были выписаны из госпиталей страны по выздоровлению, еще 88 человек продолжают получать лечение в госпиталях страны. Смертей нет.