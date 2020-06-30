Пекин, , 04:12 — REGNUM Еще девять человек, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей Китая за прошедшие сутки, передает 30 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 428 человек находятся на лечении в больницах Китая, включая семерых в тяжелом состоянии. Всего 78 469 человек были вылечены за все время эпидемии Китая.

Общее число заболевших в Китае достигло 83 531 человека за все время эпидемии. Из них 4634 скончались. За прошедшие сутки в Китае было выявлено 19 новых случаев COVID-19.