Пекин, , 04:09 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 19 новых случаев COVID-19, сообщает 30 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа новых пациентов, восемь оказались локальными и еще 11 — прибывшими из-за рубежа. Из восьми локальных случаев, семь приходятся на столицу Китая город Пекин, и еще один — на Шанхай, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае не было. Напомним, что рынок фермерской продукции «Синьфади» в Пекине стал новым эпицентром вспышки коронавируса в Китае.