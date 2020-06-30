Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 04:10 — REGNUM Власти Пуэрто-Рико из-за засухи приняли решение о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧС). Об этом 29 июня сообщает газета El Nuevo Dia.

Как отмечает местное издание, на территории более половины муниципалитетов ассоциированного с США островного государства метеорологами зафиксирована умеренная или сильная засуха. В водохранилищах, обеспечивающих потребности сельского хозяйства и населения, также отмечается значительное понижение уровня воды.

По словам губернатора Пуэрто-Рико Ванды Васкес, ситуация значительно осложняется продолжающейся пандемией нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июля в Пуэрто-Рико планируется разрешить въезд иностранным туристам.

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