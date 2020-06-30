Мехико, , 03:59 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике возросло до 220 657, из них выявлено за последние сутки — 3 805, сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 29 июня в ходе брифинга.

Также за сутки в стране зарегистрировано 473 смерти от осложнений при COVID-19. Всего в Мексике скончалось 27 121 пациент с данным заболеванием. 131 264 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 июня в Мехико началось смягчение карантинных мероприятий, объявленных ранее из-за пандемии коронавируса.

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