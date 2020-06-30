Алжир, , 03:38 — REGNUM Действие комендантского часа, введенного в Алжире из-за распространения коронавируса, продлено до 13 июля в 29 провинциях страны, сообщается на сайте алжирского правительства.

Комендантский час длится с 20.00 до 05.00. При этом данный режим не действует в 19 других регионах Алжира. Однако в правительстве не исключают, что в случае ухудшения ситуации в ряде провинций может быть объявлен круглосуточный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Алжире был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

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