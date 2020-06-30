Москва, , 03:33 — REGNUM Коронавирусная инфекция при сложном течении болезни обладает странными особенностями, сообщил российский врач Максим Лифинский, лечивший пациентов в «красной зоне» Мурманской областной больницы, в интервью «Московскому комсомольцу».

В отдельных случаях, объяснил врач, пациенты с большими шансами на выздоровление вдруг резко «ухудшались», а «тяжелые» пациенты, наоборот, начинали подавать надежду. Лифинский также назвал коронавирус «хитрым противником», который «намного умнее человека».

«Он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить», — объяснил врач.

Ранее глава кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА РФ Владимир Никифоров сообщал, что заболевание COVID-19 развивается вразрез законам классической эпидемиологии и характеризуется странными симптомами.

Читайте также: Специалист указал на странности COVID-19

Читайте развитие сюжета: Российские специалисты выявили более 100 штаммов коронавируса