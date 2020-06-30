Благовещенск, , 03:23 — REGNUM В Приамурье лидером по числу выявленных случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии является столица региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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За последние сутки в регионе выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, за весь период — 1682.

Наибольшее число носителей коронавируса зарегистрировано в Благовещенске — 704, на втором месте — Свободный — 403, на третьем — Тында — 130.

Полностью излечились 619 пациентов. В регионе проведено более 104,5 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье вводят послабления режима повышенной готовности и открывают места отдыха, заявил в Instagram губернатор Олег Кожемяко.