Красноярск, , 02:10 — REGNUM Во вторник, 30 июня, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 30 июня на 1 июля ожидается до +15 °C.

Скорость северного ветра 3−8 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В среду, 1 июля, в Красноярске до +29 °C днём и до +20 °C ночью.

В четверг, 2 июля, в Красноярске ожидается до +32 °C днём. Ночью до +20 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 30 июня местами ожидаются грозы.