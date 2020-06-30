Каир, , 02:06 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель египетского минздрава Халед Мегахед в официальном заявлении.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Египте достигло 66 754. Также за 29 июня в стране скончались 83 пациента от осложнений COVID-19, увеличив тем самым число жертв до 2872.

По словам Мегахеда, за минувшие сутки в Египте выздоровели 412 пациентов и были выписаны из больниц страны. Всего с начала пандемии с болезнью справился 17 951 человек.

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