Бразилиа, , 01:58 — REGNUM 1 368 195 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Бразилии, из них 24 052 — новые, 29 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также за сутки в стране зафиксировано 692 смертей среди пациентов с COVID-19. Всего в Бразилии от осложнений при данном заболевании скончались 58 314 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня власти Бразилии и Великобритании заключили соглашение по производству вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca Plc.

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