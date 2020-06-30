Сантьяго, , 01:34 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4017 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом с начала пандемии в стране подтвердили уже 275 999 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 29 июня в стране 66 пациентов скончались от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего в Чили от осложнений COVID-19 умерли 5575 человек.

К настоящему времени 34 270 случаев заболевания числятся активными. Эти пациенты получают лечение в медучреждениях или находятся на 14-дневной самоизоляции.

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