Вильнюс, , 01:29 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в телеинтервью Lietuvos Rytas рассказал, что обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выступить модератором и помочь склонить Латвию присоединится к бойкоту по закупке электроэнергии на ещё строящейся в г. Островец Беларусской АЭС.

«Приглашаю всех людей доброй воли поддержать нас на этой дороге. И надеюсь, что удастся добиться изменения позиции Латвии. В конечном итоге нам нужно добиться, чтобы Польша и вся Прибалтика отказались от закупок электроэнергии, произведённой на небезопасных АЭС за пределами Европейского Союза», — сказал Науседа.

ИА REGNUM уже сообщало, что Литва ведёт сознательную работу на всех уровнях, чтобы закрыть Европейский рынок для ещё строящейся Россией и Белоруссией АЭС в г. Островец.