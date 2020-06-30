Рабат, , 00:50 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 238 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные марокканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на марокканской территории достигло 12 290. Также за 29 июня в стране скончались пять пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Марокко от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 225 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в королевстве излечились от инфекции 93 пациента. Всего выздоровели 8833 человека, их уже выписали из медицинских учреждений Марокко.

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