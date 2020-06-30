Москва, 30 июня 2020, 00:38 — REGNUM Количество летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Москве увеличилось за сутки на 35 и достигло 3796. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Днем ранее сообщалось о 23 погибших среди лиц с данным заболеванием.
Как передавало ИА REGNUM, 29 июня на остановках общественного транспорта в Москве установили устройства для дезинфекции рук.
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