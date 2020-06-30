Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Размещение рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram приостановила американская корпорация Microsoft. Об этом 29 июня сообщает интернет-портал Axios, ссылаясь на данные с внутреннего корпоративного портала Microsoft.

По информации, полученной Axios, недовольство руководства корпорации Microsoft вызвал факт размещения рекламных публикаций рядом с нежелательным контентом, который связан с «разжиганием ненависти, порнографией и терроризмом».

При этом отмечается, что решение руководства корпорации никак не связано с бойкотом, объявленным ранее рядом крупных компаний по вопросам размещения рекламы в Facebook и других социальных сетях, принадлежащих одноимённой компании.

В Microsoft планируют до августа текущего года решить все вопросы, возникшие при размещении рекламы, с руководством компании Facebook.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство корпорации Microsoft утвердило новую стратегию розничной торговли, предусматривающую закрытие всех физических магазинов.

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