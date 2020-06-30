Абу-Даби, , 00:17 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 449 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 48 246. Также за 29 июня от осложнений COVID-19 скончался один человек. Всего с начала пандемии в ОАЭ от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 314 пациентов.

Отмечается, что за минувшие сутки в ОАЭ выздоровели 665 пациентов. Всего с начала пандемии с болезнью справились 37 076 человек.