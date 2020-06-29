Пекин, , 23:44 — REGNUM В системе высшего образования КНР продолжается кампания по внедрению в учебный процесс инноваций и элементов предпринимательства, сообщает 29 июня Синьхуа со ссылкой на доклад о качестве обучения в бакалавриате за 2018 год, подготовленный министерством образования КНР.

В документе отмечается, что охват инновационными программами в отчетном периоде превысил 300 тыс. студентов. В рамках кампании проводятся академические конкурсы, учащимся предлагают предпринимательские проекты, участие в которых принимают студенты более 450 китайских вузов.

Кроме указанных программ, система высшего образования КНР практикует укрепление обучения профессиональной практике с помощью внедрения виртуальных классов в традиционную для страны очную форму обучения.