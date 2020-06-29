Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Каналы, поддерживающие президента США Дональда Трампа заблокировали стриминговый сервис Twitch и социальная сеть Reddit. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба компании Reddit и компании Amazon, которой принадлежит Twitch.

Как пояснил глава Reddit Стив Хаффман, крупнейший форум сторонников Трампа r/The_Donald был заблокирован за разжигание ненависти к своим политическим оппонентам. Руководство соцсети отметило, что все сообщества должны соблюдать политику Reddit по контенту.

Так же поясняет своё решение о блокировке сторонников Трампа в сервисе Twitch Amazon. Был блокирован форум r/ChapoTrapHouse, а также около 2 тысяч отделений форумов, несмотря на то, что ряд из них неактивен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комментарий Трампа в Twitter по поводу намерений протестующих создать в Вашингтоне «автономную зону», было помечено руководством соцсети как оскорбительное.

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