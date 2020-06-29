Женева, Швейцария, , 23:18 — REGNUM Организаторы международного Женевского автосалона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить все его мероприятия, запланированные на 2021 год, сообщает 29 июня пресс-служба руководства автосалона.

При этом указано, что большинство участников автосалона уже заявили, что хотели бы участвовать в нём в 2022 году.

Ранее предполагалось провести Женевский автосалон в марте 2021 года, при том что изначально в планах значилась весна 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швейцарии выявлено свыше 31 тыс. случаев заражения коронавирусом, около двух тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 умерли.

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