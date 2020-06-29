Приштина, , 23:26 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 29 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 371 человека в стране было выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. При этом ещё 54 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 2466 случаев заражения коронавирусом. 1438 человек уже излечились. 54 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — сегодня. На стационарном лечении находится 84 пациента, из них 11 проходят интенсивную терапию и двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Несмотря на рост числа выздоравливающих, число активных случаев заражения в Албании продолжает увеличиваться. Забыты строжайшие меры, остановившие жизнь в стране весной. Однако способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения туристами.

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