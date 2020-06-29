Москва, , 23:06 — REGNUM За период действия карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, 680 тыс. граждан РФ попали под сокращения и лишились рабочих мест, заявил 29 июня министр экономического развития Максим Решетников на совещании правительства по ситуации на российском рынке труда.

По его словам, с 1 апреля зарегистрировались в статусе безработных два млн человек, треть из которых «попали под сокращение».

«На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат», — сказал Решетников.

При этом он заявил, что к 2021 году страна сможет выйти на уровень занятости 2019 года в случае выполнения соответствующих поручений президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлено 641 156 случаев заражения коронавирусом, 9166 человек умерли от COVID-19.

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