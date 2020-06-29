Сыктывкар, , 22:49 — REGNUM Власти Коми смягчили режим повышенной готовности в республике. Снятие ограничений не коснулось Воркуты и Усинска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На всей территории Коми с 29 июня разрешена работа предприятий общественного питания. С 6 июля возобновляется детская оздоровительная кампания — организация отдыха и оздоровления детей и их санаторно-курортное лечение.

«Снятие ограничений не распространяется на городские округа «Воркута» и «Усинск» в связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — подчеркнули в правительстве.

Напомним, накануне в Усинске была обнаружена вспышка коронавируса среди вахтовиков. Вчера, 28 июня, в городе было зарегистрировано 782 заболевших, из которых 485 — вахтовики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми с начала эпидемии лабораторно подтвердили 3356 случаев заболевания COVID-19, 1549 человек выздоровели, 30 скончались.