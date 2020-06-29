Женева, Швейцария, , 22:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует направить в Китай группу специалистов для установления причин происхождения коронавируса SARS-CoV-2, сообщил 29 июня на брифинге руководитель организации Тедрос Адханом Гебрейсус.

По его словам, специальная группа ВОЗ отправится в Китай не позднее 10 июля.

Напомним, ранее Гебрейсус заявил, что пандемия коронавируса в мире не только не близка к завершению, но и набирает темп.

Как сообщало ИА REGNUM, во всем мире установлено более 10 млн фактов заражения коронавирусом, а число умерших от COVID-19 превысило 500 тыс.

При этом наибольшее число смертей отмечено в США (более 125 тыс.) и в Бразилии (свыше 57 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи из Москвы назвали причину большого числа «ковидных» пациентов в Югре