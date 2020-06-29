Мурманск, , 22:36 — REGNUM Мурманская область демонстрирует низкую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ — на избирательные участки пока пришли менее 3% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Мурманские избиратели пока не проявляют активность Http://www.murmansk.izbirkom.ru/

По данным избиркома, в голосовании приняли участие 139 052 участника голосования из 588 555 избирателей, включенных в списки.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Мурманской области с 25 июня работает 412 постоянных участков, еще 31 временный участок организован в учреждениях УФСИН и больницах.