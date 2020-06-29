Москва, , 22:29 — REGNUM Государственное обвинение просит закрыть для общественности судебный процесс по делу историка Олега Соколова. Об этом стало известно сегодня, 29 июня, после очередного заседания по делу.

Обычно тихий и спокойный историк Олег Соколов на сегодняшнем заседании перешел на крик. Он орал о том, что его сожительница, аспирантка Анастасия Ещенко, которую он убил, а затем расчленил, совершенно ужасный человек.

Соколов потребовал опубликовать его переписку с Ещенко, которая, по мнению Соколова, представит девушку с новой стороны и покажет, как она ненавидела его детей от других женщин.

Стоит отметить, что ранее мать Соколова говорила о том, что ее сын человек вспыльчивый, но честный. Также она подчеркивала, что Ещенко очень не любила его детей.

Суд сегодня не смог решить, будет ли приобщена к делу переписка Соколова с Ещенко. Гособвинение попросило закрыть суд для общественности.