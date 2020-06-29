Бишкек, , 21:50 — REGNUM В связи с резким ростом количества заразившихся коронавирусом в Киргизии правительство подготовило список из 870 человек для включения в резерв медицинских кадров, которые в скором времени могут быть задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В список включили, в том числе, 207 человек из медицинских образовательных организаций. Всего в резерве состоят 302 ординатора.

Отмечается, что больше всего медрезервистов насчитывается в киргизской столице — 518 человек.

Для их обучения будут использовать пятидневную спецпрограмму подготовки мультидисциплинарных медицинских бригад. Обучение будет организовано дистанционно с прохождением практических занятий на базах стационаров и кафедр высших учебных заведений.

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