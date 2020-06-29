Ханты-Мансийск, , 21:41 — REGNUM Эксперты из Москвы, которые неделю работали в Югре пришли к заключению, что система здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа способна самостоятельно противостоять коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТВ «Югра».

За семь дней ведущие медики Москвы посетили госпитали Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Когалыма и Нижневартовска, оценив организацию работы и способы лечения пациентов с COVID-19.

«Есть моменты, которые спорные. Но полемика, которая возникает, нас вдохновляет. Нам есть с чем сравнивать: мы были во многих регионах страны. Здесь очень высокая подготовленность», — пришёл к выводу заместитель главного врача московской клинической больницы им. Ерамишанцева Арнольд Маркаров.

По оценке столичных экспертов, на высокий уровень заражения коронавирусом в Югре повлиял вахтовый метод работы в ХМАО на месторождениях. Приезжают работать на предприятиях топливно-энергетического комплекса люди со всей страны и ближнего зарубежья. «Вахтовый контингент» селят во временные общежития, где компактное размещение, что способствует быстрому распространению инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за последние сутки выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано на 29 июня 8 679 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 4 305 пациента, 52 скончались. Коэффициент распространения инфекции в Югре составляет 0,91.

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