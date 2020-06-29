Москва, , 23:29 — REGNUM Новая станция «Славянский бульвар» открылась на МЦД1 «Одинцово — Лобня» в Москве. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Пассажиры на новой станции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция расположена на МЦД1 между станцией «Кунцевская» и «Фили». На платформе можно пересесть на поезда «Аэроэкспресс» и пригородные электрички. В метро на Арбатско-Покровскую линию спуститься можно по подземному переходу на эскалаторе или лифте. Четыре вида транспорта доступны для пассажиров в радиусе 200 метров.

Пассажиры на новой станции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Славянский бульвар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция сделана по современному проекту, где много стекла и металла. Платформу сверху накрыл большой купол длинной 300 метров и шириной 40 метров, построенный по специальным технологиям.

Станция МЦД1 «Славянский бульвар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство станции началось в феврале 2019 года, и сроки сдачи сдвинулись всего на месяц от запланированных.

Весь проект реализован в короткие сроки, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Помощник машиниста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подземный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM