Иерусалим, 29 июня 2020, 21:06 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило в Израиле 24 тыс. после выявления 637 новых случаев за последние сутки, сообщает 29 июня минздрав страны.
Уточняется, что на сегодняшний день выявлено 24 276 случаев заражения, умер еще один пациент с диагнозом COVID-19.
Общее число жертв эпидемии достигло 319 умерших.
Ранее сообщалось, что в Израиле отмечают новый рост числа заражений.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 10 млн. случаев заражения коронавирусом.
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