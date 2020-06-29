Иерусалим, , 21:06 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило в Израиле 24 тыс. после выявления 637 новых случаев за последние сутки, сообщает 29 июня минздрав страны.

Уточняется, что на сегодняшний день выявлено 24 276 случаев заражения, умер еще один пациент с диагнозом COVID-19.

Общее число жертв эпидемии достигло 319 умерших.

Ранее сообщалось, что в Израиле отмечают новый рост числа заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 10 млн. случаев заражения коронавирусом.

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