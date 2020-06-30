Екатеринбург, , 05:27 — REGNUM В Свердловской области обследовали на коронавирус уже 522 817 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Всего в области провели 560 879 исследований проб, взятых у пациентов. За минувший день обследованы 8716 человек, взято 9477 проб.

В регионе зафиксировано 12 516 случаев заражения коронавирусом. Получается, что вирус выявили у 2,2% протестированных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 6 июля 2020 года.