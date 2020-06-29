Рим, , 20:39 — REGNUM Итальянский министр по делам семьи Елена Бонетти в понедельник, 29 июня, выступила против инициативы выплачивать пожилым родственникам несовершеннолетних детей пособия, «учитывая» их в качестве нянь.

При этом формально ничто не мешает родителям детей «оформить» в качестве няни бабушку или дедушку ребенка, но только в том случае, если все родственники не проживают совместно, сообщили в свою очередь в национальном институте социального обеспечения.

В министерстве полагают, что заботиться надо в первую очередь о здоровье пожилых граждан (в том числе и потому, что в ситуации эпидемии они входят в «группу риска»), а не о том, получат ли они указанное пособие.

Максимальный размер временного пособия для оплаты нянь, введенного решением правительства страны в июне 2020 года, составляет 1200 евро.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 29 июня, умерли 34 744 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 22). Выздоровели 189 196 человек, за день этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 307). Число подтвержденных носителей выросло на 126 (днем ранее — на 174). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 436. В настоящее время заражены 16 496 человек — на 185 меньше, чем днем ранее. Показатели количества умерших за сутки и количества новых подтвержденных носителей вируса вернулись к уровню конца февраля 2020 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.