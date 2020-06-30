Тегеран, , 08:25 — REGNUM 29 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в стране за последние 24 часа от коронавируса (COVID-19) погибли 162 человека, в результате чего общее число смертей достигло 10 670. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 162 новых смертей общее число погибших возросло до 10 670 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 2536 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1461 человек был госпитализирован», — добавила она.

По словам Лари, в общей сложности 225 205 иранцев были заражены коронавирусной инфекцией, причем около 186 180 из них были выписаны из больниц и выздоровели от смертельного вируса.

«Около 3037 других пациентов, заражённых COVID-19, находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь. Она отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 639 078 обследований на выявление заражения смертельно опасным вирусом.