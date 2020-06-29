Эр-Рияд, , 20:09 — REGNUM Рекордное суточное число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано в Саудовской Аравии. Об этом 29 июня сообщает минздрав королевства в Twitter.

За последние сутки в стране было выявлено 3943 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтверждённых случаев заражения составило 186 436, из них количество летальных исходов достигло 1599.

Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 2363 человека, общее количество выздоровевших с начала пандемии составило более 128 тысяч. Саудовская Аравия занимает первое место по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом среди арабских стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Саудовской Аравии был отменён хадж к святым для мусульман местам в Мекке и Медине для иностранных граждан.

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