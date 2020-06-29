Архангельск, , 19:50 — REGNUM В Архангельской области среди голосующих по поправкам разыгрывают автомобили, бытовую технику и квартиру, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо получить купон у волонтёров, которые работают рядом с избирательными участками. Второе, и самое главное, прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Третье — заполнить свой купон и зарегистрировать его для участия в конкурсе у волонтёра, работающего на избирательном участке.

В списке подарков: смартфоны, ноутбуки, роботы-пылесосы и техника для кухни, фитнес-браслеты, умные весы, девять автомобилей Lada Vesta и суперприз — квартира в Архангельске.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые два дня голосования в Архангельской области проголосовали чуть более 10% избирателей.