Москва, 29 июня 2020, 19:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву (посмертно). Текст указа опубликован 29 июня на официальном сайте Кремля.
Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» целого ряда граждан РФ, однако Светлана Анурьева единственная из списка, получившая орден посмертно.
Жительница Ульяновской области, боровшаяся с раком, была одним из самых активных волонтеров проекта «Мы вместе», развозила продукты находившимся в самоизоляции одиноким пожилым людям.
31 мая 2020 года 19-летняя студентка медколледжа скончалась от неоперабельного рака четвертой степени.
Участники общероссийской акции «Мы вместе» обратились к президенту Путину с призывом посмертно наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области.
«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — написано в тексте указа президента РФ.
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