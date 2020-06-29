Нарьян-Мар, , 19:38 — REGNUM С 1 июля в Ненецком автономном округе откроют кафе и рестораны. Решение об этом принял врио губернатора Юрий Бездудный, сообщили ИА REGNUM в администрации округа.

«Ненецкий округ один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка. Считаю, что такой эффект в первую очередь, дает строгий контроль прибывающих в регион граждан и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому мы оставим ее как одну из главных мер профилактики распространения коронавируса, но внутри региона, думаю, уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности, тем более что у жителей округа уже давно есть запрос на это», — сказал в ходе заседания штаба Юрий Бездудный.

Также на оперативном штабе было принято решение о снятии самоизоляции для граждан возраста 65 лет и старше, а соблюдение масочного режима теперь будет носить рекомендательный характер.

Власти НАО отмечают, что в регионе сохраняется обязанность граждан соблюдать режим двухнедельной самоизоляции при прибытии в НАО из других регионов.

Добавим, что с начала пандемии в НАО было выявлено 104 случая COVID-19, 75 человек уже выздоровели. Двое пациентов с COVID-19 скончались. Причиной летальных исходов стали хронические заболевания пациентов.