Женева, Швейцария, , 19:31 — REGNUM В настоящий момент в мире идет разработка 133 вакцин против коронавируса. Об этом сегодня, 29 июня, объявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По словам Райана, есть 133 кандидатные вакцины против коронавируса. Все они находятся на разных стадиях испытания. По всей видимости, вакцинация в масштабах планеты положит конец пандемии коронавируса.

«Единственным другим способом борьбы с инфекцией является прерывание цепочек передачи вируса», — пояснил Райан.

Однако этот способ, по-видимому, нереализуем, так как обеспечить жесткий карантин не представляется возможным.