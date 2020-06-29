Чебоксары, , 19:25 — REGNUM Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с информацией о падении и «деформации различных объектов» на открытой после реконструкции Красной площади в Чебоксарах. Муниципальные власти винят в этом горожан за их «некультурное поведение», а чебоксарцы в ответ высказывают предположения о слабых креплениях и недорогих материалах, использованных при реконструкции главной площади в Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На Красной площади Чебоксар Cap.ru

Красная площадь была открыта 27 июня, но первых двух дней хватило, чтобы непогода и чебоксарцы проверили на прочность конструкции и новые объекты.

«Создали удобное место для всех категорий граждан. Территорию наполнили новейшими элементами для комфортного отдыха. Согласен, еще есть недоделки, их устраняем. Но за один день после открытия наблюдаем некультурное поведение: отдыхающие ломают скамейки, вырывают провода, царапают велосипедами сцену, катают шахматные фигуры», — возмущался сегодня, 29 июня, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Ранее сити-менеджер отмечал, что на Красной площади произошел ещё один инцидент:

«После официального разрешения прогулок монтажники приступили к сборке сцены и установке демонстрационного экрана. Во время работ, когда все закрепления ещё не завершили, был шторм с порывами ветра 27м/с, что и послужило причиной падения».

Прокуратура Чувашии на своей странице в «Инстаграмме» информирует, что организована проверка «по факту падения и деформации объектов на Красной площади».

«Так как это могло привести к травмированию людей, в том числе детей, с учетом популярности данного места отдыха прокуратурой организованы проверочные мероприятия с выяснением причин произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение и понуждения ответственных лиц к принятию мер по недопущению произошедшего впредь», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В мэрии заявляют, что на Красной площади в течение 14 дней продолжатся «небольшие строительные работы по устранению недостатков».

Отдельные чебоксарцы, в свою очередь, высказывают мнение, что причиной является не вандализм, а возможное использование подрядчиком дешёвых материалов, слабых креплений конструкций, и ставят вопрос о качестве выполненных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах началась масштабная реконструкция Красной площади. Генеральным подрядчиком является ПАО «Дорисс», выигравшее конкурс с ценой 1,25 млрд рублей при начальной стоимости 1 259 030 490 рублей (снижение составило 6,3 млн рублей).

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