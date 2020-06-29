Чебоксары, 29 июня 2020, 19:25 — REGNUM Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с информацией о падении и «деформации различных объектов» на открытой после реконструкции Красной площади в Чебоксарах. Муниципальные власти винят в этом горожан за их «некультурное поведение», а чебоксарцы в ответ высказывают предположения о слабых креплениях и недорогих материалах, использованных при реконструкции главной площади в Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Красная площадь была открыта 27 июня, но первых двух дней хватило, чтобы непогода и чебоксарцы проверили на прочность конструкции и новые объекты.
Ранее сити-менеджер отмечал, что на Красной площади произошел ещё один инцидент:
Прокуратура Чувашии на своей странице в «Инстаграмме» информирует, что организована проверка «по факту падения и деформации объектов на Красной площади».
В мэрии заявляют, что на Красной площади в течение 14 дней продолжатся «небольшие строительные работы по устранению недостатков».
Отдельные чебоксарцы, в свою очередь, высказывают мнение, что причиной является не вандализм, а возможное использование подрядчиком дешёвых материалов, слабых креплений конструкций, и ставят вопрос о качестве выполненных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах началась масштабная реконструкция Красной площади. Генеральным подрядчиком является ПАО «Дорисс», выигравшее конкурс с ценой 1,25 млрд рублей при начальной стоимости 1 259 030 490 рублей (снижение составило 6,3 млн рублей).
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